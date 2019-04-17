В Сумской СИЗО пытались передать наркотики в туфлях В Сумском следственном изоляторе была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

Так, при досмотре передачи, поступившей осужденному Б. от гражданина К., было обнаружено 2 полиэтиленовых свертка с веществом зеленого цвета растительного происхождения, которые были вшиты в подошву мужской обуви.

По факту изъятия неизвестного вещества сотрудниками Сумского ОП ГУНП в Сумской области были составлены соответствующие материалы для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.