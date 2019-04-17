В Сумской СИЗО пытались передать наркотики в туфлях

Так, при досмотре передачи, поступившей осужденному Б. от гражданина К., было обнаружено 2 полиэтиленовых свертка с веществом зеленого цвета растительного происхождения, которые были вшиты в подошву мужской обуви.
По факту изъятия неизвестного вещества сотрудниками Сумского ОП ГУНП в Сумской области были составлены соответствующие материалы для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.
В Роменской исправительной колонии № 56 предупреждено преступление в направлении противодействию наркопреступности....
Патрулируя улицу Героев Крут, экипаж патрульных роты тактико-оперативного реагирования обнаружил гражданина, находившегося в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения....
Мужчина, которому помогали патрульные, имел при себе вещество, похожее на наркотическое....
В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку незаконного перемещения...
16 апреля в Сумском следственном изоляторе была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта....