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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:58244

Из-за полумарафона коммунальный транспорт в Сумах направление некоторых маршрутов

5 мая вносятся изменения в движение троллейбусов и автобусов КП «Электроавтотранс» в связи с проведением в Сумах спортивного полумарафона.

В воскресенье в период с 8:00 до 14:30 по маршруту мероприятия (в соответствии с распоряжением городского головы г. Сумы от 12.04.2019 г. № 124-р) на некоторых участках будет частично ограничено движение коммунального транспорта, поэтому он будет двигаться вне расписания. Вместе с тем служба движения коммунального предприятия, заботясь о качестве предоставления услуг пассажирам, меняет направление некоторых маршрутов:

- троллейбусы №3 и №4 не будут заезжать на остановку «Железнодорожный вокзал», а курсировать ч/з Покровская пл. - Центральный рынок - ул. Горького - ул. Леваневского - пр. Шевченко - Набережная р. Сумка - Центральный рынок - ун-г «Киев» - ЦУМ - и дальше по основному маршруту следования.

- автобусы №58А и №62 будут возить пассажиров по такому маршруту: Покровская пл. - ч/з Центральный рынок - Набережная р. Сумка - пр. Шевченко - Железнодорожный вокзал - и далее по основным маршрутом следования.

Изменения Временные и теряют свою силу после завершения мероприятия, сообщает КП «Электроавтотранс».

Общество Коммунальный транспорт Полумарафон
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