В Сумах расследуют загрязнение Псла В рамках уголовного производства проверяется возможное нарушение правил охраны вод, повлекшее загрязнение р. Псел.

Сумская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения правил охраны вод, повлекшее вероятное загрязнение р. Псел.

Основанием для начала следствия стало сообщение в Фейсбуке местного жителя, который выложил фото загрязненной реки в районе с. Старое Село. Затем в ЕРДР 27 апреля 2019 года сотрудниками полиции внесены соответствующие сведения по ч. 1 ст. 242 (нарушение правил охраны вод) УК Украины.

В тот же день с привлечением специалистов государственной экологической инспекции в Сумской области и Госпродпотребслужбы в Сумской области проведен осмотр места по действию, во время которого отобраны образцы воды для микробиологического и гидрохимического анализа.

Досудебное следствие продолжается. По результатам выводов специалистов будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба прокуратуры области.