В полиции Сумщины - новые кадровые назначения Начальник ГУНП в Сумской области Николай Лушпиенко своим приказом назначил новых руководителей двух территориальных подразделений полиции.

С сегодняшнего дня личный состав Сумского райотдела полиции возглавил подполковник полиции Вадим Теличко, который до недавнего времени занимал должность начальника отдела расследования преступлений общеуголовной направленности следственного управления Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

Руководителем Краснопольского отделения полиции назначен подполковник полиции Андрей Семенченко, который до этого служил заместителем начальника управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Сумской области - начальником отдела раскрытия преступлений против личности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.