В полиции Сумщины - новые кадровые назначения

С сегодняшнего дня личный состав Сумского райотдела полиции возглавил подполковник полиции Вадим Теличко, который до недавнего времени занимал должность начальника отдела расследования преступлений общеуголовной направленности следственного управления Главного управления Национальной полиции в Сумской области.
Руководителем Краснопольского отделения полиции назначен подполковник полиции Андрей Семенченко, который до этого служил заместителем начальника управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Сумской области - начальником отдела раскрытия преступлений против личности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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