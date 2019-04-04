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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:41251

В полиции Сумщины - новые кадровые назначения

Начальник ГУНП в Сумской области Николай Лушпиенко своим приказом назначил новых руководителей двух территориальных подразделений полиции.

С сегодняшнего дня личный состав Сумского райотдела полиции возглавил подполковник полиции Вадим Теличко, который до недавнего времени занимал должность начальника отдела расследования преступлений общеуголовной направленности следственного управления Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

Руководителем Краснопольского отделения полиции назначен подполковник полиции Андрей Семенченко, который до этого служил заместителем начальника управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Сумской области - начальником отдела раскрытия преступлений против личности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Андрей Семенченко Вадим Теличко Назначение Полиция
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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