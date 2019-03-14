«Сумыоблэнерго» судится с «Горводоканалом»

Основанием для начисления «Горводоканалу» штрафных санкций стали несвоевременные расчеты коммунального предприятия за потребленную электрическую энергию.
Ответчик обратился в суд с ходатайством об уменьшении размера начисленной пени на 99% и указал, что установленные тарифы на коммунальные услуги ниже размера экономически обоснованных расходов на их производство, а возмещение разницы в тарифах государством не проведено.
Суд, учитывая, что одним из факторов несвоевременных расчетов за электрическую энергию является систематическая неуплата населением за услуги по водоснабжению и водоотведению, что отрицательно влияет на финансовое состояние КП «Горводоканал», удовлетворил ходатайство ответчика частично, уменьшил размер взимаемой пени на 75% и взыскал в пользу ПАО «Сумыоблэнерго» 220 808,25 грн пени, 394 141 грн инфляционных убытков, 114 699 грн 3% годовых и судебные расходы по делу.
ПАО «Сумыоблэнерго» не согласилось с принятым судом решением и обжаловало его в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба суда.
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