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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:33219

Глуховчанка купила виртуального лука на 13 тысяч

Почти 13 тысяч гривен выманили аферисты у жительницы Глухова, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

В Глуховский отдел полиции обратилась 40-летняя женщина, которая сообщила, что мужчина по имени Дмитрий незаконно завладел ее деньгами в сумме 12800 гривен. Правоохранители выяснили, что глуховчанка заказала через Интернет лук для посева, а также заранее рассчиталась за свой заказ, перечислив поставщику оговоренную сумму, однако своего заказа так и не дождалась. Когда многочисленные попытки самостоятельно связаться с продавцом оказались неудачными, обманутая женщина пришла за помощью к работникам полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают личность афериста. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.

«Будьте бдительными при совершении покупок на интернет-сайтах, пользуйтесь услугами проверенных продавцов и рассчитывайтесь за заказ только после его получения, - говорит Алексей Борковец, временно исполняющий обязанности начальника Глуховского отдела полиции. - Таким образом вы сохраните от лишних рисков свои деньги. Услуга наложенного платежа позволяет проверить техническое состояние товара, и, если вас удовлетворит его качество, тогда вы можете смело уплатить за него деньги. Будьте рассудительными, и помните: слишком заманчивое предложение может оказаться мошеннической ловушкой».

Право Глухов Мошенничество
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