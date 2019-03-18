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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:55125

Сумских школьников приглашают поучаствовать в гимназиаде по шахматам

18 мая в Сумах пройдет областная Гимназиада по шахматам на кубок ректора СумГУ.

Сумская федерация шахмат приглашает поучаствовать школьников 10-11 классов.

Соревнования пройдут в клубе «Интеллект» СумГУ (пр. Т. Шевченко, 15, общежитие Машиностроительного колледжа). Начало соревнований в 11.00.

Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются все желающие юноши и девушки 10-11-х классов. Гимназиада проводится по швейцарской системе в 7 туров. Опоздание на соревнования допускается до 15 минут. Контроль времени - по 15 минут каждому участнику до конца партии.

Благотворительный турнирный взнос составляет 20 грн.

Подробнее по тел. 050 975 3409 или на странице Федерации в Фейсбуке.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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