Сумских школьников приглашают поучаствовать в гимназиаде по шахматам

Сумская федерация шахмат приглашает поучаствовать школьников 10-11 классов.
Соревнования пройдут в клубе «Интеллект» СумГУ (пр. Т. Шевченко, 15, общежитие Машиностроительного колледжа). Начало соревнований в 11.00.
Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются все желающие юноши и девушки 10-11-х классов. Гимназиада проводится по швейцарской системе в 7 туров. Опоздание на соревнования допускается до 15 минут. Контроль времени - по 15 минут каждому участнику до конца партии.
Благотворительный турнирный взнос составляет 20 грн.
Подробнее по тел. 050 975 3409 или на странице Федерации в Фейсбуке.
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