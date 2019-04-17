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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:40124

В Конотопе зоозащитники протестовали против цирка

2 мая по инициативе исполнительного комитета Конотопского городского совета состоялось совещание под председательством управляющего делами исполкома Любви Дубовик с участием представителей зоозащитной организации «Друзья животных» и администрации цирка «Сфера».

Рассматриваемый вопрос касался согласования вопроса о правомерности предоставления разрешения на выступление в городе передвижного цирка «Сфера», вокруг которого в течение выходных в социальной сети Фейсбук разгорелась оживленная дискуссия и даже обвинения в сторону городских властей относительно якобы несоблюдения законодательства Украины и решения городского совета о запрете передвижных цирков с использованием в своих выступлениях животных.

В ходе совещания было установлено, что нарушений со стороны исполнительного комитета не было. В письменном ответе на обращение администрации цирка по проведению представлений в парке Свободы, указано, что исполком не возражает по данному вопросу при определенных условиях, в частности: не транспортировать животных и не использовать их в своих представлениях.

Городскими же зоозащитниками было выявлено наличие животных на территории расположения цирка «Сфера», что и вызвало беспокойство.

В ходе выяснения вышеуказанных обстоятельств представители зоозащитной организации заявили, что никаких претензий к городской власти пока не имеют. Зато имеют их к администрации цирка. Самые основные из них - это введение в заблуждение зрителей циркового представления, которые покупают билеты, ориентируясь на афиши, в которых указано участие животных в цирковом шоу несмотря на то, что представители цирка утверждают, что животных использовать не будут. Вторая претензия - присутствие животных в клетках, которые вместе с артистами путешествуют по гастрольным маршрутам городам Украины. Зоозащитники акцентируют свое внимание на том, что нарушается законодательство Украины о насильственной эксплуатации братьев наших меньших.

В этот же день под стенами городского совета активисты провели мирную акцию за гуманное отношение к животным. Позицию активистов поддержал и первый заместитель городского головы Тарас Омельченко, который выступил перед активистами и объяснил, что исполнительный комитет поддерживает защиту животных от жестокого обращения и эксплуатации и действует исключительно в рамках закона.

ОО «Друзья животных» заявили, что со своей стороны будут тщательно контролировать выступления цирка «Сфера» на время его пребывания в Конотопе. И в первый гастрольный день цирковых артистов в нашем городе соберутся в парке Свобода на акцию протеста.

Право Жестокое обращение Защита животных Конотоп Протест Цирк
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