Больше миллиона гривен собрала благотворительная акция «К светлому дню - светлые поступки» 2 мая в актовом зале Сумского епархиального управления состоялась пресс-конференция, во время которой были объявлены результаты сбора благотворительных пожертвований в рамках Девятой благотворительной акции помощи в лечении онкобольных детей Сумщины «К Светлому Дню - светлые поступки».

Пресс-секретарь Сумской епархии протоиерей Георгий Тарабан объявил результат сбора благотворительных пожертвований: общая сумма составила 1 млн 74 тыс. 878 грн. Он выразил благодарность всем, кто принял участие в акции, кто молился и поддерживал акцию, принял участие в благотворительной ярмарке и концерте.

Подводя итог проведению акции в течение девяти лет, отец Георгий определил позитивные достижения и проблемы, требующие совершенствования. Было отмечено, что акция стала заметным социальным явлением в Сумской области, с каждым годом количество ее участников растет.

Представитель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Лариса Якубенко отметила уникальность акции, которая в нынешнем году проводится в девятый раз, поздравила и поблагодарила всех ее участников. Она особо отметила творческий вклад журналистов, которые способствовали успешному проведению акции и продолжают своей профессиональной работой создавать пространство общей благотворительности и взаимопомощи. Как человек, который был одним из инициаторов и идеологов этой акции, она выразила надежду на дальнейшую успешную помощь отделению онкогематологии детской областной больницы.

Заведующая отделением онкологии и гематологии Сумской областной детской клинической больницы Лиана Никитенко рассказала о нынешней ситуации в отделении, о количестве пациентов и об их потребности в лекарственных препаратах, в соответствии с чем сформирован список первоочередных потребностей, на которые будут потрачены средства, собранные во время акции. Она пояснила особенности применения различных групп препаратов и обосновала их необходимость для лечения детей, проходящих лечение в отделении. Следующим этапом акции станет приобретение лечебных препаратов и их передача в отделение на нужды маленьких пациентов.