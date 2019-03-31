Сумской бодибилдер стал чемпионом Европы Сумчанин Юрий Зимогляд завоевал первое место на чемпионате Европы по бодибилдингу и фитнесу в категории «смешанные пары».

Об этом сообщил сам спортсмен на своей странице в Фейсбуке.

«Сегодня свершилась моя одна «маленькая» мечта... В испанском городе Санта-Сусанна, где проходит чемпионат, я стал чемпионом Европы!!!

Пока чемпионом Европы в категории «смешанные пары» вместе с очаровательной Светланой Иваниной.

...Это решение было принято спонтанно, недели за две, не зная друг друга, произвольная программа делалась за два дня под чётким руководством нашего тренера и моего лучшего друга Вадима Василевского, у которого я жил крайние два дня перед вылетом в Испанию, и тренера по хореографии Насти Василевской, которая, мне кажется, только одна верила в наш «дар танцоров».

Но, слава Богу, всё получилось.

Спасибо вам всем ребята за веру, поддержку и понимание... Для меня это было совершенно «новое» испытание!!!... Но оно того стоило!!!» - написал сумчанин.

К слову, второе место в этой же категории завоевала еще одна украинская пара – Максим Приходько и Любовь Попова.