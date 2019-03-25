Сумские теннисистки уже чемпионки

Во второй день команды провели по три игры. Сумскай команда «СумДУ-Грация» обыграла «Львовскую политехнику» 4:1, «Днепрянку» из Днепра 4:2 и херсонскую «Аделаиду-2» 4:0.
После этих игр у сумчанок 60 очков, на 6 больше, чем у идущей второй «ДЮСШ-1 – Naftogaz» (Львов). Осталось отыграть по 5 игр, так что наших уже не достать.
Сегодня игры продолжатся в 10.00, 12.30 и 17.00. Турнир проходит в спортзале 3-го корпуса СумГУ (Петропавловская, 57).
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