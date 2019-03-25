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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 06:56159

Сумские теннисистки уже чемпионки

2 мая в Сумах продолжился заключительный 4-й тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису в женской Суперлиге.

Во второй день команды провели по три игры. Сумскай команда «СумДУ-Грация» обыграла «Львовскую политехнику» 4:1, «Днепрянку» из Днепра 4:2 и херсонскую «Аделаиду-2» 4:0.

После этих игр у сумчанок 60 очков, на 6 больше, чем у идущей второй «ДЮСШ-1 – Naftogaz» (Львов). Осталось отыграть по 5 игр, так что наших уже не достать.

Сегодня игры продолжатся в 10.00, 12.30 и 17.00. Турнир проходит в спортзале 3-го корпуса СумГУ (Петропавловская, 57).

Спорт Настольный теннис СумДУ-Грация
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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