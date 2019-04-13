Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:20105

В Сумах пройдет чемпионат Украины по велоспорту

9-12 мая в Сумах состоится чемпионат Украины по велосипедному спорту на шоссе среди юношей и девушек.

Гонщики со всей территории Украины соберутся для того, чтобы определить лучшего по итогам многодневной гонки и критериума.

Программа соревнований (начало в 10.00):

9 мая - индивидуальная гонка на время (старт-финиш в районе Рыбхоза, начало Роменского шоссе);

10 мая - групповая гонка (старт-финиш в районе Рыбхоза, начало Роменского шоссе);

11 мая - групповая гонка (старт-финиш в районе Рыбхоза, начало Роменского шоссе);

12 мая - гонка критериум (старт- финиш – областная библиотека, улица Героев Сумщины, 10)

А вот открытый чемпионат города по велоспорту, который планировался на 4-5 мая, перенесли.

Спорт Велоспорт
view counter

По тематике

На Сумщине провели первый бревет года
28.04.2019 09:43

На Сумщине провели первый бревет года

27 апреля на Сумщине прошел первый велобревет года – BRM 300 km «Глуховский»....

Сумчан приглашают на чемпионат города по велоспорту
27.04.2019 09:27

Сумчан приглашают на чемпионат города по велоспорту

4-5 мая состоится Открытый чемпионат Сум по велоспорту на шоссе на призы Олимпийского чемпиона О.Кириченко и призера Олимпийских игр О.Феденко....

Сумской велосипедист выиграл кубок Украины
19.04.2019 14:00

Сумской велосипедист выиграл кубок Украины

17-19 апреля в Белой Церкви проходил кубок Украины по велосипедному спорту....

В Сумах откроют велосезон соревнованиями в парке
18.04.2019 08:34

В Сумах откроют велосезон соревнованиями в парке

В воскресенье, 21 апреля, в городском парке им. Кожедуба пройдут велосипедные соревнования среди взрослых и детей....

Сумской велосипедист выиграл кубок Украины
13.04.2019 20:38

Сумской велосипедист выиграл кубок Украины

Александр Головаш становится победителем многодневной гонки в Одессе....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.