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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:291

В Шостке столкнулись BMW и скутер

2 мая, около 22.00, произошло дорожно-транспортное происшествие возле магазина АТБ на ул. Рабочей в Шостке.

Столкнулись автомобиль BMW на еврономерах и скутер. В результате аварии пострадал водитель скутера, он доставлен в Центральную районную больницу. На месте ДТП работают сотрудники полиции, пишет Шостка. инфо.

Право Дтп Шостка
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