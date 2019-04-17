В Шостке столкнулись BMW и скутер

Столкнулись автомобиль BMW на еврономерах и скутер. В результате аварии пострадал водитель скутера, он доставлен в Центральную районную больницу. На месте ДТП работают сотрудники полиции, пишет Шостка. инфо.
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2 мая около 23.30 в Сумах на перекрестке ул. Горького и Набережной р. Стрелка произошло ДТП....
Авария произошла сегодня, 1 мая, на пешеходном переходе по проспекту Тараса Шевченко....
Колишній сумський, а нині польський журналіст Олександр Мартинюк розповів про ганебний випадок, який стався у Вроцлаві....