В Шостке столкнулись BMW и скутер 2 мая, около 22.00, произошло дорожно-транспортное происшествие возле магазина АТБ на ул. Рабочей в Шостке.

Столкнулись автомобиль BMW на еврономерах и скутер. В результате аварии пострадал водитель скутера, он доставлен в Центральную районную больницу. На месте ДТП работают сотрудники полиции, пишет Шостка. инфо.