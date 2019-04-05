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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине нашли арсенал времен войны

В течение 2-3 мая специалисты группы пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины проводят плановое техническое обследование лесного массива в селе Перекоповка Роменского района.

2 мая было обнаружено и уничтожено 26 минометных мин калибра 50 мм, 3 артиллерийских снаряда калибра 45 мм и 24 взрывателя к авиабомбе марки АПУВ.

Сейчас работы продолжаются.

Право Устаревшие боеприпасы
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