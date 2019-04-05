На Сумщине нашли арсенал времен войны

2 мая было обнаружено и уничтожено 26 минометных мин калибра 50 мм, 3 артиллерийских снаряда калибра 45 мм и 24 взрывателя к авиабомбе марки АПУВ.
Сейчас работы продолжаются.
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5 апреля пиротехническим отделением Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обезврежено авиационную бомбу ФАБ-50 времен прошлых войн, которая накануне была...
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