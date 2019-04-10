В Тростянце установили электронные табло на остановках

Четыре электронных информационных табло установлено в Тростянце: на остановках общественного автотранспорта в центре города (на ул. Мира), возле городской больницы, в районе вокзала и вблизи налоговой инспекции.
Сейчас информационные табло работают в тестовом режиме. На днях они заработают полноценно и будут отображать номер маршрута автотранспорта, его конечные остановки, и главное - через сколько минут прибудет маршрутка или автобус на остановку. Местонахождение отслеживается онлайн. На информационных электронных табло также отображается дата, час и температура воздуха.
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