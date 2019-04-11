На Сумщине работодатель заковали работника в наручники На Сумщине полиция обнаружила мужчину, который незаконно лишил свободы своего знакомого.

Потерпевшего, с закованными в наручники руками и с цепью почти в пять метров длиной, на автотрассе увидел случайный водитель. Как выяснили вызванные на место происшествия сотрудники полиции, мужчина только что сбежал из домохозяйства молодого ахтырчанина, который пытался таким образом привлечь беглеца к труду на собственном дворе.

Экипаж сектора реагирования патрульной полиции Ахтырского отдела полиции, прибыв на место, действительно, на одной из улиц на окраине райцентра обнаружил мужчину с длинной цепью на руке. По словам случайного свидетеля, который и сообщил полиции о «пленнике», тот двигался по обочине в направлении села Кардашовка. Пострадавшему предложили проехать в отделение, и рассказать, что же с ним случилось.

Как выяснилось, накануне пасхальных праздников 54-летний нигде не работающий Виктор познакомился с 23-летним жителем Ахтырки. И тот предложил ему пожить у него и помочь по хозяйству, починить забор и т.п. Вместе с хозяином и его семьей мужчина встретил Пасху, а уже после праздника взялись наводить порядок во дворе. Но когда молодой хозяин дал батраку наряд на заготовку древесины, тот стал отказываться, что не соглашался на тяжелую работу, и, забрав свою одежду, ушел.

Хозяин же, обнаружив исчезновение рабочего, не на шутку разозлился. Вместе с приятелем, сев в ВАЗ-2101, поехали разыскивая беглеца. Увидев того на одной из улиц Ахтырки, остановились и силой затолкали мужчину в салон машины. А дома ахтырчанин надел на него наручники и почти пятиметровую цепь, и закрыл в сарае во дворе. Просидев в неволе около получаса, Виктор, несмотря на скованные руки, все же сумел открыть дверь и снова убежать со двора «работодателя».

«Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 146 «Незаконное лишение свободы или похищение человека» Уголовного кодекса Украины, - комментирует начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Следствие продолжается, выясняются все обстоятельства совершения преступления».