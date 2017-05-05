В Сумы прибыл очередной гуманитарный конвой из Швейцарии 16 водителей-волонтеров доставили в Сумы очередной гуманитарный груз из швейцарского города Волен от объединения «Help-Point Sumy».

В гуманитарном конвое - восемь фур, которые привезли инструменты, мебель для больниц, школ, специализированных учреждений, оборудование для больниц, медицинские кровати, медицинские санитарные материалы, постельное белье, рабочая одежда, мебель для детских лагерей, мебель для школ, игрушки для детей, материалы для пожарно-спасательной службы и т.п.

Общая стоимость груза составляет более 250 тыс. гривен. Часть предметов была в употреблении, но они - в хорошем состоянии. Предварительно все вещи прошли дезинфекционную обработку.

Приветствуя водителей на границе с Сумской областью, заместитель городского головы Алена Дмитревская поблагодарила членов швейцарской делегации и лично президенту объединения «Help-Point Sumy» Марианне Пиффаретти за помощь Сумам и сумчанам.

«Гуманитарная помощь от объединения «Help-Point Sumy» является неоценимой поддержкой в работе сумских больниц, реабилитационных центров, пожарных бригад, образовательных учреждений и других, которые в ней нуждаются, - сказала Алена Дмитревская. - Благодарю вас за многолетнее плодотворное сотрудничество и помощь, которая является сверхважной для развития города и создания комфортных условий жизни сумчан».

Это - первый транш гуманитарного груза, доставлен из Швейцарии в этом году. Еще один поступит в город уже в сентябре.

Напомним, дружеские отношения между городами Волен и Сумы продолжаются с 2004 года. Тогда область получила из Швейцарии первую пожарную машину.