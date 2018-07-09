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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:14361

В Сумах начнут отключать горячую воду

Со следующей недели в Сумах начнут испытывать тепловые сети повышенным давлением.

Согласно распоряжения городского головы, тепловые сети повышенным давлением нужно испытать с целью предотвращения порывов и избежания аварийных ситуаций на магистральных тепловых сетях и тепловых сетях от ЦТП и котельных в отопительный период.

ООО «Сумытеплоэнерго» должен провести гидравлические испытания тепловых сетей города повышенным давлением (16 кгс/см2 и 12 кгс/см2) при участии специалистов департамента инфраструктуры города.

Работы будут выполняться:

- с 10 мая по 24 июня на магистральных тепловых сетях северной части города, которая обеспечивается тепловой энергией от котельной Северного промузла, будут проводиться поэтапные испытания повышенным давлением (16 кгс/см2) магистральных и (12 кгс/см2) распределительных тепловых сетей.

В связи с поэтапным испытанием горячее водоснабжение будет прекращено:

- с 10 мая по 24 мая по магистрали № 4 и № 8 в районе ул. Первомайская, ул. Засумская, ул. Садовая, ул. Якира, ул. Ярослава Мудрого;

- с 27 мая по 9 июня по магистрали № 6 и № 3 в районе ул. Труда, ул. Ремесленная, ул. Металлургов, ул. Юнаковская, ул. Леси Украинки, пр-ту Курский;

- с 10 июня по 24 июня по магистрали № 6 в районе ул. Ковпака, ул. Леси Украинки, ул. Романа Атаманюка, пр-ту Курский.

С 15 июля по 28 июля на магистральных тепловых сетях центральной части города, которая обеспечивается тепловой энергией от ТЭЦ, будут проводиться испытания повышенным давлением (16 кгс/см2) магистральных и (12 кгс/см2) распределительных тепловых сетей. В связи с этим горячее водоснабжение будет прекращено по магистралям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7 в районе ул. Привокзальная, ул. Троицкая, ул. Супруна, ул. Воскресенская, ул. Новоместенская, площади Независимости, переулка Красовицкого, пр-та Т. Шевченко, пр-та М. Лушпы, ул. Героев Крут, ул. Интернационалистов, ул. Ивана Сирко, ул. Харьковская, ул. Прокофьева, ул. Сергея Табалы, ул. 2-й Железнодорожной, ул. Тополянская, ул. Скрябина, ул. Г. Кондратьева, ул. Покровская, ул. Шишкаревская, ул. Петропавловская.

С 10 мая по 1 сентября на внутриквартальных теплосетях от ЦТП Заречной и Ковпаковской тепловых участках ООО «Сумытеплоэнерго» повышенным давлением (12 кгс/см2) без прекращения горячего водоснабжения.

С 13 мая по 5 сентября на теплосетях и технологическом оборудовании котельных ООО «Сумытеплоэнерго» повышенным давлением (12 кгс/см2). В связи с проведением гидравлических испытаний горячее водоснабжение будет прекращено:

- с 13 мая по 27 мая в с. Н. Песчаное по ул. Коперативная;

- с 20 мая по 20 июня в районе ул. Белопольское шоссе, 38;

- с 3 июня по 1 июля в районе ул. Белопольское шоссе;

- с 7 июня по 4 июля в районе улицы Г. Кондратьева;

- с 17 июня по 15 июля в районе ул. Роменская;

- с 4 июня по 25 июля в районе ул. Косовщинская;

- с 15 июля по 19 августа в районе ул. Декабристов;

- с 15 июля по 28 июля в районе ул. Нижнесыроватская;

- с 8 июля по 8 августа в районе поселка Веретеновка;

- с 22 июля по 19 августа в районе ул. Нахимова;

- с 5 августа по 15 августа в районе ул. Санаторная.

Для выполнения в полном объеме испытания теплосетей, а также для предотвращения повреждения внутренних систем отопления потребителям тепла в жилом секторе (жилые дома всех форм собственности) на время выполнения гидравлических испытаний департамент инфраструктуры города вместе с управляющими многоквартирных домов исполнителями услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий должны обеспечить установку заглушек на теплопунктах в жилых домах для предотвращения повреждения отопительных приборов, бойлеров и тру линией трубопровода к ним.

Общество Гидравлические испытания
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