В Сумах пройдет «Харинама» В Сумах пройдет традиционная яркая ведический ход «Харинама».

Ее организуют ученики Киевской академии Сознания Кришны. Более 30 лет подобные акции регулярно проводятся в таких городах, как Киев, Одесса, Днепр, Ровно, Тернополь, Луцк, а также за рубежом.

Участники будут воспевать ведические мантрі и святые имена бога под мелодичное инструментальное сопровождение, которое благотворно отразится на духовном развитии жителей и гостей города, положительно повлияет на их эмоциональное состояние, будет способствовать приобретению гармонии с собой и окружающим миром, обещают организаторы.

«Харинамe» планируют провести в с 17-30 до 19-30 4 мая по маршруту:

Альтанка - парк Кожедуба - район рынка СКД - район озера Чеха и обратно по этому маршруту к исходной точке.

А также 5 мая с 10-30 до 14-00 по маршруту: Альтанка - «Макдональдс» - ул. 1-я Набережная - район Альтанки.