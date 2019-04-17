Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:24391

В Сумах пройдет «Харинама»

В Сумах пройдет традиционная яркая ведический ход «Харинама».

Ее организуют ученики Киевской академии Сознания Кришны. Более 30 лет подобные акции регулярно проводятся в таких городах, как Киев, Одесса, Днепр, Ровно, Тернополь, Луцк, а также за рубежом.

Участники будут воспевать ведические мантрі и святые имена бога под мелодичное инструментальное сопровождение, которое благотворно отразится на духовном развитии жителей и гостей города, положительно повлияет на их эмоциональное состояние, будет способствовать приобретению гармонии с собой и окружающим миром, обещают организаторы.

«Харинамe» планируют провести в с 17-30 до 19-30 4 мая по маршруту:

Альтанка - парк Кожедуба - район рынка СКД - район озера Чеха и обратно по этому маршруту к исходной точке.

А также 5 мая с 10-30 до 14-00 по маршруту: Альтанка - «Макдональдс» - ул. 1-я Набережная - район Альтанки.

Досуг Харинама
view counter
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.