В Сумах проверили воду из Псла: есть превышение нормы Результаты лабораторных исследований проб воды из р. Псел опубликованы на сайте управления госэкоинспекции в Сумской области.

После получения информации о возможном загрязнении реки Псел, полученной из социальной сети Facebook

а также на основании полученного инспекцией обращение гражданина, специалистами государственной экологической инспекции в Сумской области был осуществлен выезд на место и проведен отбор проб воды из р. Псел (в месте сброса сточных вод с очистных сооружений КП «Горводоканал» Сумского городского совета, ниже сброса - в районе Старого Села Сумского района и выше сброса - неподалеку бы азы отдыха «Витязь»).

Отделом инструментально-лабораторного контроля Инспекции проведены измерения содержания загрязняющих веществ в отобранных пробах, результаты которых показали, что качество воды в отобранных пробах соответствует установленным предельно допустимым концентрациям для водоемов коммунально-бытового использования, за исключением следующих показателей:

- ХПК (количество эквивалента кислорода (1/2 О), которое требуется при химическом окислении органических и неорганических веществ, содержащихся в воде под действием окислителей) - превышение в 1,4 раза по сравнению ПДК;

- БСК (количество растворенного кислорода, выраженное в миллиграммах, необходимое для окисления органических соединений, которые находятся в 1 дм3 воды в аэробных условиях в результате биохимических процессов) - превышение в 1,2 раза по сравнению ПДК.

Прокуратурой Сумской области начато уголовное производство по факту нарушения правил охраны вод, сообщайте сайт ведомства.