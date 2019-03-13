В Сумах проверили воду из Псла: есть превышение нормы

После получения информации о возможном загрязнении реки Псел, полученной из социальной сети Facebook
а также на основании полученного инспекцией обращение гражданина, специалистами государственной экологической инспекции в Сумской области был осуществлен выезд на место и проведен отбор проб воды из р. Псел (в месте сброса сточных вод с очистных сооружений КП «Горводоканал» Сумского городского совета, ниже сброса - в районе Старого Села Сумского района и выше сброса - неподалеку бы азы отдыха «Витязь»).
Отделом инструментально-лабораторного контроля Инспекции проведены измерения содержания загрязняющих веществ в отобранных пробах, результаты которых показали, что качество воды в отобранных пробах соответствует установленным предельно допустимым концентрациям для водоемов коммунально-бытового использования, за исключением следующих показателей:
- ХПК (количество эквивалента кислорода (1/2 О), которое требуется при химическом окислении органических и неорганических веществ, содержащихся в воде под действием окислителей) - превышение в 1,4 раза по сравнению ПДК;
- БСК (количество растворенного кислорода, выраженное в миллиграммах, необходимое для окисления органических соединений, которые находятся в 1 дм3 воды в аэробных условиях в результате биохимических процессов) - превышение в 1,2 раза по сравнению ПДК.
Прокуратурой Сумской области начато уголовное производство по факту нарушения правил охраны вод, сообщайте сайт ведомства.
В рамках уголовного производства проверяется возможное нарушение правил охраны вод, повлекшее загрязнение р. Псел....
За нарушение требований Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения» оштрафован администратора цирка...
Инспекцией проведены гидрохимические исследования воды в реках Сумка, Стрелка и Косовщинском водохранилище....
Госэкоинспекция в Сумской области провела гидрохимические исследования воды из р. Псел в месте обнаружения на поверхности пятна неизвестного происхождения....
Государственной экологической инспекцией в Сумской области проведено плановое мероприятие государственного надзора (контроля) по соблюдению требований законодательства в сфере охраны окружающей...