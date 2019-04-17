Шосткинскую «Свему» выставили на продажу за 15 тысяч долларов

Объявление о проведении аукциона по продаже имущества ОАО «АК «Свема», назначенного на 31.05.2019 года, размещено на сайте Минюста.
Судя по основному перечню имущества, которое продается за долги, самым ценным является насосная станция №2 одного из строений - за нее просят 105 273,00 грн. Это, впрочем, неудивительно - завод уже несколько лет стоит заброшенным, помещения находятся в очень плохом состоянии, пишет Страна.ua.
2 мая, около 22.00, произошло дорожно-транспортное происшествие возле магазина АТБ на ул. Рабочей в Шостке....
Городские власти объявили открытый конкурс на лучший проект памятной композиции к 200-летию со дня рождения классика украинской литературы, нашего земляка...
Воспользовавшись почтенным возрастом владельца дома, неоднократно судимый 47-летний житель Шостки трижды его обокрал, вынеся два велосипеда и электропилу....
20-21 апреля в Шостке состоялся Всеукраинский турнир по теннису «Весенний кубок ТК «Шостка» среди юношей и девушек до 12 лет....
«Я желаю получить полную картину...» - международный художественный проект под таким названием првоели с 8 по 14 апреля в Либенау...