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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:43212

Шосткинскую «Свему» выставили на продажу за 15 тысяч долларов

Известный советский и украинский завод видео- и фотопленок «Свема» (Шостка), имевший в СССР стратегическое значение, выставлен на продажу по остаточной цене в 404 669,00 грн.

Объявление о проведении аукциона по продаже имущества ОАО «АК «Свема», назначенного на 31.05.2019 года, размещено на сайте Минюста.

Судя по основному перечню имущества, которое продается за долги, самым ценным является насосная станция №2 одного из строений - за нее просят 105 273,00 грн. Это, впрочем, неудивительно - завод уже несколько лет стоит заброшенным, помещения находятся в очень плохом состоянии, пишет Страна.ua.

Экономика Свема Шостка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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