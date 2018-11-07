В Сумах высадили «Шевченковские» дубы Гаек из 30 молодых деревьев, выращенных из желудей тысячелетнего дуба, посаженного еще Тарасом Шевченко, высадили в сквере «Дружба» в Сумах.

Мероприятие состоялось в рамках общенациональной экологической акции «Дубы Шевченко объединяют Украину», которая стартовала на Черкасщине. Первые саженцы, выращенные из тысячелетних дубов в селе Моринцы Звенигородского района, посадили именно в этом регионе. Затем «Шевченковские» дубы разъехались по всей Украине, поэтому частичку труда гениального поэта будет иметь каждая область.

К высадке молодых деревьев присоединился и глава Сумского областного совета Владимир Токарь.

«Это очень важная и абсолютно аполитична акция. Я считаю, что подобные мероприятия должны быть многократными, поскольку это не только озеленение нашего края. Тарас Шевченко всегда боролся за единство украинской нации, и сейчас мы хотим продолжить эту традицию. Пусть дубы, привезенные с Черкасщины, станут дубами мира и живым символом объединения нашей страны», - сказал Владимир Токарь.

Руководили процессом и помогали высаживать деревья, как лучше дать дубам новую жизнь, и.о. начальника Государственной экологической инспекции в Сумской области Александр Уваров и директор КП «Зеленстрой» СГС Владимир Лаврик.

Цель акции «Дубы Шевченко объединяет Украину» - спасение возрастных и памятных дубов периода жизни Тараса Шевченко и высадки молодых деревьев-наследников, сообщает сайт облсовета.