В Сумах на переходе сбили подростка

В результате 14-летний подросток с ушибом правого плечевого сустава, правой голени, поясничного отдела позвоночника и ссадинами доставлен в областную детскую клиническую больницу. Машина отправлена на штрафплощадку. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.
По данным полиции, по состоянию на 2 мая на территории Сумской области с начала года произошло 45 ДТП, в которых 10 человек погибли и 29 пострадали (в прошлом году на эту же дату - 65 ДТП с 3 погибшими и 63 потерпевшими).
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