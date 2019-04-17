В Сумах на переходе сбили подростка 2 мая на пешеходном переходе на ул. Прокофьева в Сумах 45-летний житель района на автомобиле «Шевроле Авео» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

В результате 14-летний подросток с ушибом правого плечевого сустава, правой голени, поясничного отдела позвоночника и ссадинами доставлен в областную детскую клиническую больницу. Машина отправлена на штрафплощадку. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.

По данным полиции, по состоянию на 2 мая на территории Сумской области с начала года произошло 45 ДТП, в которых 10 человек погибли и 29 пострадали (в прошлом году на эту же дату - 65 ДТП с 3 погибшими и 63 потерпевшими).