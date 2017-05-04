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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:28411

Как в Сумах отметят 8 и 9 мая

О программе памятных и праздничных мероприятий, которые ждут сумчан и гостей города по случаю Дня памяти и примирения и 74-ой годовщины победы над нацизмом, во время брифинга рассказала начальник отдела культуры Наталья Цыбульская.

Прежде всего, о мероприятиях по чествованию ветеранов войны, участников национально-освободительного движения и жертв нацистских преследований.

«Безусловно, эти дни - это наша память, наша история, которую мы должны уважать и беречь. Следовательно, мы должны склонить головы перед памятью погибших героев, и поздравить с праздниками и поклониться живым участникам героических событий, поблагодарить их за великий подвиг во имя мира и жизни, - отметила Наталья Цыбульская. - Поэтому приглашаем всех сумчан и гостей города вместе отметить День памяти и примирения и День победы над нацизмом ».

Чиновница сообщила, что вечером в среду, 8 мая, возле памятного знака жертвам нацистских концлагерей по ул. Троицкой (школа № 8 ) пройдет акция «Первая минута мира». В тот же день в Сумской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка «Триумф человека. Жители Украины, которые прошли нацистские концлагеря».

9 мая будет более насыщенным на события. Традиционно День Победы над нацизмом во Второй мировой войне начинается с возложения цветов к памятному знаку Героям Небесной Сотни, к могилам погибших в зоне АТО, Мемориалу умерших воинов Войска Польского и братской могилы «Мать-Родина».

Как рассказала Наталья Цыбульская, потом сумчане соберутся возле Мемориального комплекса «Вечная Слава», где состоится митинг-реквием «И подвигам не будет забытья», далее - возложение цветов к Монументу уроженцам Сумщины, погибших в Афганской войне, и памятного знака на честь бойцов, погибших в зоне АТО по ул. Г. Кондратьева.

После ряда торжественных мероприятий на всех желающих ждет праздничный концерт «Помним и побеждаем» в областной филармонии.

В течение дня сумчан и гостей города представят выставку боевой техники и военного оружия. Ее можно будет увидеть на Театральной площади.

Завершатся массовые мероприятия праздничным концертом с участием творческих коллективов города с программой «В сердцах и песнях - память о войне» тоже на Театральной площади.

В течение этих майских дней в учреждениях городской централизованной библиотечной системы и учебных заведениях пройдут выставки литературы, тематические мероприятия по историческим событиям Второй мировой войны и проходить встречи с ветеранами войны.

Общество 8 мая 9 мая
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