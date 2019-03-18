На новых евроостановках наконец-то устанавливают названия

Как сообщает начальник управления коммуникаций и информационного обеспечения Сумского горсовета Андрей Моша, в Сумах на остановках общественного транспорта размещают их названия на украинском и английском языках. По его словам, это один из шагов внедрения политики интеркультурности в нашем городе.
Такое предложение было подано департаментом коммуникаций и информационной политики по результатам первого заседания рабочей группы по разработке интеркультурной сттратегии города Сумы.
Всего таких остановок 43. Об остальных остановках пока речь не идет.
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