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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На новых евроостановках наконец-то устанавливают названия

В Сумах спустя два-три года после установки на стеклянных остановках наконец-то начали устанавливать забытые названия.

Как сообщает начальник управления коммуникаций и информационного обеспечения Сумского горсовета Андрей Моша, в Сумах на остановках общественного транспорта размещают их названия на украинском и английском языках. По его словам, это один из шагов внедрения политики интеркультурности в нашем городе.

Такое предложение было подано департаментом коммуникаций и информационной политики по результатам первого заседания рабочей группы по разработке интеркультурной сттратегии города Сумы.

Всего таких остановок 43. Об остальных остановках пока речь не идет.

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