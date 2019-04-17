Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу, 4 мая, в Сумах и области ожидается гроза.

Синоптики прогнозируют, что облачно с прояснениями, ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза, днем кратковременный дождь, гроза (I уровень опасности, желтый). Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха по городу ночью 10-12 ° С, днем - 18-20 °С.