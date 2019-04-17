Погода в Сумах: прогноз на завтра

Синоптики прогнозируют, что облачно с прояснениями, ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза, днем кратковременный дождь, гроза (I уровень опасности, желтый).
Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха по городу ночью 10-12 ° С, днем - 18-20 °С.
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