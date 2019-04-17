Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:34168

В Ахтырке вандалы сорвали сотню тюльпанов в парке

Почти сотню тюльпанов уничтожили вандалы в начале мая в сквере молодоженов и в городском парке, где на клумбах озеленителями создавались весенние композиции.

Часть сорванных цветков были, наверное, подаренные кому-то, а часть просто остались на клумбах засыхать.

Управлением капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства направлено соответствующее заявление в отдел полиции, на камерах видеонаблюдения зафиксированы те, кто не удержался от кражи. Надеемся, что воры будут найдены и наказаны, сообщает ахтырский горсовет.

Право Ахтырка Вандализм Кража Тюльпаны
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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