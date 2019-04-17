В Ахтырке вандалы сорвали сотню тюльпанов в парке Почти сотню тюльпанов уничтожили вандалы в начале мая в сквере молодоженов и в городском парке, где на клумбах озеленителями создавались весенние композиции.

Часть сорванных цветков были, наверное, подаренные кому-то, а часть просто остались на клумбах засыхать. Управлением капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства направлено соответствующее заявление в отдел полиции, на камерах видеонаблюдения зафиксированы те, кто не удержался от кражи. Надеемся, что воры будут найдены и наказаны, сообщает ахтырский горсовет.