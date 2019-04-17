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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине прокуратура выбила из «Укрнафты» 12 млн грн ренты

На Сумщине по иску прокуратуры суд обязал ПАО «Укрнафта» заплатить более 12 млн грн рентной платы за пользование недрами

Ахтырской местной прокуратурой при обработке информации о долгах по уплате налогов и сборов по г.. Ахтырка и Ахтырском района установлено, что частное акционерное общество «Укрнафта» за октябрь 2016 имеет задолженность по уплате рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа в размере 12 млн 251 тыс грн.

Неуплата указанным предприятием налогов существенно препятствует наполнению государственного и местного бюджетов, в свою очередь лишает органы государственной власти и местного самоуправления возможности в дальнейшем осуществлять за счет таких поступлений финансирования государственных и региональных программ, развивать инфраструктуру и тому подобное.

Поэтому, учитывая бездействие контролирующего органа, прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с банковских счетов частного акционерного общества «Укрнафта» налоговой задолженности по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых.

«Окружной административный суд. Киева согласился с доводами прокуратуры и обязал частное акционерное общество« Укрнафта »погасить задолженность в размере 12 млн 251 тыс грн», - рассказал руководитель Ахтырской местной прокуратуры Александр Языков.

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