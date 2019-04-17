На Сумщине прокуратура выбила из «Укрнафты» 12 млн грн ренты

Ахтырской местной прокуратурой при обработке информации о долгах по уплате налогов и сборов по г.. Ахтырка и Ахтырском района установлено, что частное акционерное общество «Укрнафта» за октябрь 2016 имеет задолженность по уплате рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа в размере 12 млн 251 тыс грн.
Неуплата указанным предприятием налогов существенно препятствует наполнению государственного и местного бюджетов, в свою очередь лишает органы государственной власти и местного самоуправления возможности в дальнейшем осуществлять за счет таких поступлений финансирования государственных и региональных программ, развивать инфраструктуру и тому подобное.
Поэтому, учитывая бездействие контролирующего органа, прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с банковских счетов частного акционерного общества «Укрнафта» налоговой задолженности по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых.
«Окружной административный суд. Киева согласился с доводами прокуратуры и обязал частное акционерное общество« Укрнафта »погасить задолженность в размере 12 млн 251 тыс грн», - рассказал руководитель Ахтырской местной прокуратуры Александр Языков.