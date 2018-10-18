Стратегію розвитку Сум будуть допомагати робити поляки У рамках розробки Стратегії розвитку міста Суми до 2027 року буде проводитися стратегічна сесія “Формування бачення розвитку міста Суми” за участі іноземних експертів (Республіка Польща).

Сумська міська рада запрошує представників бізнесу, науковців, громадських активістів, громадські організації та кожного активного сумчанина взяти участь у формуванні бачення розвитку міста Суми.

Хто спікери?

Krzysztof Łątka - директор Управління неінвестиційних проектів, відповідальний за залучення та розподіл зовнішніх коштів, в основному європейських, призначених на фінансування неінфраструктурних проектів. Спеціалізується на проектах прикордонної та територіальної співпраці, особливо з партнерами в країнах Східного Партнерства.

Mariusz Sagan - директор відділу із стратегії та обслуговування інвесторів мерії Любліна. Співавтор Стратегії «Люблін 2020», яка визначає напрямок розвитку найважливішого міста східної Польщі. Експерт у галузі стратегій міст, викладач та тренер.

Ewelina Graban - начальник відділу міжнародних програм Центру міжнародної співпраці міста Люблін. Спеціалізується на впровадженні методології проектного управління Prince2 в органах місцевого самоврядування.

Що будемо робити?

У форматі “workshop” відбудеться попереднє формування бачення, стратегічних цілей та пріоритетів розвитку нашого міста.

Де і коли?

10 травня 2019 року у Конгрес-центрі Сумського державного університету (аудиторія 118). Початок реєстрації - 12.30 год.

Ми маємо вирішити, в якому місті хочемо жити та бажаємо, щоб жили наші діти в майбутньому.

Ваша думка - наш основний орієнтир. Чи побудуємо ми місто щасливих людей - залежить тільки від нас, нашої волі, віри, надії, компетенції, повідомляє організатор заходу – управління стратегічного розвитку Сумської міської ради.

Нагадаємо: про стратегію розвитку у Сумах балакають вже шостий рік, вже провели стратегічні сесії з містянами, вже заплатити 800 тис. грн. за розробку стратегії СумДУ (яка виявилася компіляцією мало не рефератів студентів) тощо…