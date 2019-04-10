Сумчан запрошують на чергову стратегічну сесію

Сумська міська рада запрошує представників бізнесу, науковців, громадських активістів, громадські організації та кожного активного сумчанина взяти участь у формуванні бачення розвитку міста Суми.
Хто спікери?
Krzysztof Łątka - директор Управління неінвестиційних проектів, відповідальний за залучення та розподіл зовнішніх коштів, в основному європейських, призначених на фінансування неінфраструктурних проектів. Спеціалізується на проектах прикордонної та територіальної співпраці, особливо з партнерами в країнах Східного Партнерства.
Mariusz Sagan - директор відділу із стратегії та обслуговування інвесторів мерії Любліна. Співавтор Стратегії «Люблін 2020», яка визначає напрямок розвитку найважливішого міста східної Польщі. Експерт у галузі стратегій міст, викладач та тренер.
Ewelina Graban - начальник відділу міжнародних програм Центру міжнародної співпраці міста Люблін. Спеціалізується на впровадженні методології проектного управління Prince2 в органах місцевого самоврядування.
Що будемо робити?
У форматі “workshop” відбудеться попереднє формування бачення, стратегічних цілей та пріоритетів розвитку нашого міста.
Де і коли?
10 травня 2019 року у Конгрес-центрі Сумського державного університету (аудиторія 118). Початок реєстрації - 12.30 год.
Ми маємо вирішити, в якому місті хочемо жити та бажаємо, щоб жили наші діти в майбутньому.
Ваша думка - наш основний орієнтир. Чи побудуємо ми місто щасливих людей - залежить тільки від нас, нашої волі, віри, надії, компетенції, повідомляє організатор заходу – управління стратегічного розвитку Сумської міської ради.
Нагадаємо: про стратегію розвитку у Сумах балакають вже шостий рік, вже провели стратегічні сесії з містянами, вже заплатити 800 тис. грн. за розробку стратегії СумДУ (яка виявилася компіляцією мало не рефератів студентів) тощо…
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