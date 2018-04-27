В Сумы приехал представитель ОБСЕ Специальный представитель ОБСЕ в Украине и в трехстороннем контактной группы посол Мартин Сайдик посетил Сумщину.

Во время встречи с первым замглавой Сумской облгосадминистрации Вадимом Акперовым представитель ОБСЕ в Украине обсудил опыт пограничной Сумской области в проведении реформ, в частности, внедрение процесса децентрализациию

По словам Вадима Акперова, реформа по децентрализации власти обеспечит прежде всего развитие свободы, демократии и гражданского общества как в Украине, так и на Сумщине.

Что касается отдельно Сумской области, то пограничный статус не повлиял на внедрение этой реформы, и это подтверждают данные общегосударственного мониторинга процесса децентрализации власти и реформирования местного самоуправления, который проводится Минрегионом Украины. В частности, они свидетельствуют, что Сумщина еще с начала 2018 года стабильно входит в первую десятку областей по формированию ОТГ и по состоянию на 10 апреля 2019 года заняла 8-ое место, в том числе по проценту площади области, охваченной Перспективным планом – 2-ое место. Сейчас в области на принципах добровольности, экономической эффективности и ответственности создано 36 ОТГ.

Чиновник подчеркнул, что децентрализация возвращает местным общинам власть и дает им полный контроль над ней, привлекает их к определению приоритетов развития собственной территории. Эта реформа расширяет финансовую автономию ОТГ, дает право территориальным общинам пользоваться межбюджетных связями с государственным бюджетом и делегирует им ряд нынешних полномочий государственной власти.