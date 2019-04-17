В Охтирці змагалися юні бандуристи

У конкурсі взяли участь 68 учасників з Сумської, Полтавської, Харківської областей та міста Київ.
Перемогу здобули:
У номінації «Соліст бандурист – інструменталіст»
I вікова група (молодша)
І місце - Анастасія Стрельченко учениця Сумської дитячої музичної школи № 2 Сумської області;
У номінації «Соліст бандурист – інструменталіст»
ІІ вікова група (старша)
Гран-прі - Єгор Берест учень Зіньківської дитячої музичної школи Полтавської області;
І місце - Катерина Савченко учениця Великописарівської дитячої музичної школи Сумської області .
У номінації «Соліст бандурист-вокаліст»
IІ вікова група (старша)
І місце - Назар Кисіль учень Охтирської дитячої музичної школи Сумської області;
У номінації «Ансамблі»
І місце – дует у складі Катерина Савченко та Владислави Шафіни Великописарівської дитячої музичної школи Сумської області.
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