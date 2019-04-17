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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:25194

В Охтирці змагалися юні бандуристи

2 травня у м. Охтирка відбувся обласний фестиваль-конкурс юних бандуристів «Під срібний дзвін бандур».

У конкурсі взяли участь 68 учасників з Сумської, Полтавської, Харківської областей та міста Київ.

Перемогу здобули:

У номінації «Соліст бандурист – інструменталіст»

I вікова група (молодша)

І місце - Анастасія Стрельченко учениця Сумської дитячої музичної школи № 2 Сумської області;

У номінації «Соліст бандурист – інструменталіст»

ІІ вікова група (старша)

Гран-прі - Єгор Берест учень Зіньківської дитячої музичної школи Полтавської області;

І місце - Катерина Савченко учениця Великописарівської дитячої музичної школи Сумської області .

У номінації «Соліст бандурист-вокаліст»

IІ вікова група (старша)

І місце - Назар Кисіль учень Охтирської дитячої музичної школи Сумської області;

У номінації «Ансамблі»

І місце – дует у складі Катерина Савченко та Владислави Шафіни Великописарівської дитячої музичної школи Сумської області.

Досуг Ахтырка Бандура Музыка
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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