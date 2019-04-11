Сумская теннисистка выиграла турнир в Молдове Сегодня, 3 мая, в Кишиневе завершился юниорский (до 18 лет) турнир по теннису Cupa Chisinau.

Воспитанница сумской «Теннисной академии» 15-летняя Анна Пархоменко в одиночном разряде дошла до четвертьфинала, пройдя румынку Maria Bianca ANDREI 6:3, 6:0 и польку Rozalia GRUSZCZYNSKA 6:3, 6:2 и проиграв россиянке Анне Зыряновой 4:6, 3:6. В парном разряде с румынкой Silvia Maria COSTACHE стала победительницей, обыграв пару Agnese CECCARELLI (ITA) / Lois VAN DE FLIERT(NED) 6-7(6) 6-1 [10-7], украинок Анастасию Лопату и Юлию Жительну 3-6 6-1 [10-5], россиянок Викторию Матасову и Анну Зырянову 6:3, 6:1 и в финале первую сеянную пару Nina DANISOVA (SVK) / Anna GRIGOREVA (RUS) 7:5, 7:5.