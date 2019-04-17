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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах горели шины (видео)

Пожарные ликвидировали возгорание твердых бытовых отходов.

1 мая в 20:37 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании твердых бытовых отходов по ул. Ивана Поддубного в г. Сумы. О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел дым и пламя. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й и 2-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию проведенной разведкой было установлено, что на открытой территории горят остатки твердых бытовых отходов, в том числе автомобильные шины на площади до 200 кв. м.

Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 2 км от очага горения.

В 21:03 возгорание локализовали, а в 22:37 - потратив на тушение до 24 тонн воды, полностью ликвидировали. Всего на ликвидацию пожара было привлечено 4 единицы специальной техники и 16 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Пожар
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