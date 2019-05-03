Сумские футзалисты выиграли первый матч финала

Первый матч финала чемпионата Украины по футзалу в первой лиге прошел сегодня, 3 мая, в Сумах.
«Food Centre-СумДУ» — «Авангард» — 3:2
«Food Centre-СумДУ»: Козаченко — Мысловский, Зеленский, Мороз, Велиев, Довгополов, Игумнов, Катеринин, Прощенко — Петухов.
«Авангард»: Удовиченко — Цапов, Иванов, Сорин, Хурсов, Доманский, Юнаков, Выставной, Байцур, Нагорный, Рыбак — Чабанов.
Голы: Зеленский, 18, Мороз, 25, Катеринин, 40 — Доманский, 16, Иванов, 39
Предупреждения: Рыбак, 10, Сорин, 40
Ответный матч пройдёт в следующую субботу в Славянске.
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