В Сумах на переходе сбили двух девушек 2 мая патрульные получили сообщение о ДТП, которое произошло на улице Петропавловской.

Около 15.50 на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Петропавловской 64-летний водитель автомобиля Renault Kangoo осуществил наезд на двух пешеходов - 19- и 20-летнюю девушку. На место происшествия была вызвана «скорая», которае доставили пострадавших с повреждениями коленного сустава и ушибами тазобедренного сустава в медицинское учреждение.