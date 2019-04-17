В Сумах на переходе сбили двух девушек

Около 15.50 на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Петропавловской 64-летний водитель автомобиля Renault Kangoo осуществил наезд на двух пешеходов - 19- и 20-летнюю девушку. На место происшествия была вызвана «скорая», которае доставили пострадавших с повреждениями коленного сустава и ушибами тазобедренного сустава в медицинское учреждение.
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