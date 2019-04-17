В Ахтырке нашли тюльпанных вандалов

Ими оказались двое ахтырчан 1995 года рождения. Сейчас решается вопрос о привлечении их к административной ответственности, сообщает Ахтырский горсовет.
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