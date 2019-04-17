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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:23283

В Ахтырке нашли тюльпанных вандалов

Благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников Ахтырского отдела полиции установлены личности «любителей» городских тюльпанов.

Ими оказались двое ахтырчан 1995 года рождения. Сейчас решается вопрос о привлечении их к административной ответственности, сообщает Ахтырский горсовет.

Напомним: прошлой ночью на городских клумбах было сорвано около сотни распустившихся тюльпанов.

Право Ахтырка Кража Тюльпаны
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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