Определились финалисты баскетбольной лиги Сум Завершились обе полуфинальные серии баскетбольной Лиги Сум.

«СумДУ» в двух играх разгромил воспитанников КДЮСШ № 1 68:49 и 84:47. А вот серия между «Эрой» и «Mix Team» затянулась: 60:83, 74:70 и 61:71 в пользу смешанной команды, за которую играю как парни, так и девушки.

Теперь в Лиге пройдут два финала: бронзовый – КДЮСШ №1 против «Эры» и золотой – «СумДУ» против «Mix Team».