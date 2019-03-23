Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:42166

Определились финалисты баскетбольной лиги Сум

Завершились обе полуфинальные серии баскетбольной Лиги Сум.

«СумДУ» в двух играх разгромил воспитанников КДЮСШ № 1 68:49 и 84:47. А вот серия между «Эрой» и «Mix Team» затянулась: 60:83, 74:70 и 61:71 в пользу смешанной команды, за которую играю как парни, так и девушки.

Теперь в Лиге пройдут два финала: бронзовый – КДЮСШ №1 против «Эры» и золотой – «СумДУ» против «Mix Team».

Спорт Баскетбол
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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