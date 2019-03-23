Определились финалисты баскетбольной лиги Сум

«СумДУ» в двух играх разгромил воспитанников КДЮСШ № 1 68:49 и 84:47. А вот серия между «Эрой» и «Mix Team» затянулась: 60:83, 74:70 и 61:71 в пользу смешанной команды, за которую играю как парни, так и девушки.
Теперь в Лиге пройдут два финала: бронзовый – КДЮСШ №1 против «Эры» и золотой – «СумДУ» против «Mix Team».
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