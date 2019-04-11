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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:2664

Сегодня сумские теннисистки получат «золото»

Сегодня, 4 мая, в Сумах завершится клубный чемпионат по настольному теннису среди женских команд Суперлиги.

Командам осталось сыграть по 2 матча в рамках заключительного четвертого тура. Но уже сейчас у сумской команды «СумДУ-Грация» преимущество над ближайшими преследователями в 7 очков (66 против 59), что за две игры не отыгрывается.

В пятницу сумская команда «СумДУ-Грация» обыграла «Роксолану» из Рогатина 4:1 и киевскую команду «Гурман-ДЮСШ-3» 4:2 и получила техническую победу над снявшейся с турнира столичной «Баттерфляй».

Сегодня наши сыграют с «ДЮСШ-1-Naftogaz» из Львова и «ДЮСШ-3» из Киева. Начало игр в 10.00 и 12.30. Около 14.30 будет награждение.

Спорт Настольный теннис СумДУ-Грация
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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