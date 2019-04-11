Сегодня сумские теннисистки получат «золото»

Командам осталось сыграть по 2 матча в рамках заключительного четвертого тура. Но уже сейчас у сумской команды «СумДУ-Грация» преимущество над ближайшими преследователями в 7 очков (66 против 59), что за две игры не отыгрывается.
В пятницу сумская команда «СумДУ-Грация» обыграла «Роксолану» из Рогатина 4:1 и киевскую команду «Гурман-ДЮСШ-3» 4:2 и получила техническую победу над снявшейся с турнира столичной «Баттерфляй».
Сегодня наши сыграют с «ДЮСШ-1-Naftogaz» из Львова и «ДЮСШ-3» из Киева. Начало игр в 10.00 и 12.30. Около 14.30 будет награждение.
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