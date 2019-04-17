В Сумах целый микрорайон без воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на пересечении ул. Янки Купалы и ул. Пантелеймоновской сегодня, 4 мая, в 9:00 прекращено водоснабжение домов по ул. Ботаническая, ул. Плодовая, ул. Роменская и прилегающих к ним улиц.
После завершения работ подача воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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