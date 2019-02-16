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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:27174

Через мост в Климентово снова можно ехать

Движение через мост на автомобильной дороге государственного значения Н-12 «Сумы-Полтава», в селе Климентово, восстановлено.

Уважаемые водители! Учитывайте вышеуказанную информацию при планировании своих маршрутов, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и следуйте ПДД, сообщает патрульная полиция Сумщины.

Общество Климентово Ремонт моста
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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