Через мост в Климентово снова можно ехать

Уважаемые водители! Учитывайте вышеуказанную информацию при планировании своих маршрутов, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и следуйте ПДД, сообщает патрульная полиция Сумщины.
Уже в пятницу, 3 мая, начнутся работы по монтажу металлической балки центральной пролетного строения на объекте реконструкции мостового перехода на...
Движение через мостовой переход в с.Климентово Ахтырского района будет полностью закрыто....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Ремонт аварийной опоры пешеходного моста через Псел»....
Движение через мостовой переход в с.Климентово Ахтырского района будет полностью закрыто....
ООО «Сумымостобуд», которое в прошлом году капитально ремонтировало мост через Сумку на ул. Горького, считает, что яма, образовавшаяся спустя три... 1