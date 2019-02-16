Через мост в Климентово снова можно ехать Движение через мост на автомобильной дороге государственного значения Н-12 «Сумы-Полтава», в селе Климентово, восстановлено.

Уважаемые водители! Учитывайте вышеуказанную информацию при планировании своих маршрутов, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и следуйте ПДД, сообщает патрульная полиция Сумщины.