В Сумах из-за полумарафона завтра перекроют центр города: Общественный транспорт будет ездить по изменённым маршрутам.

В связи с проведением в воскресенье,5 мая, «Сумы - Новая почта - полумарафона» в центре Сум вводится ограничение дорожного движения на время проведения спортивно-массового мероприятия с 8.00 до 14.30 часа:

- по ул. Воскресенской от дома № 32 до перекрестка «ул. Воскресенская - ул. Набережная р. Сумки - ул. Кооперативная»;

- по ул. Набережная р. Сумки от перекрестка «ул. Воскресенская - ул. Набережная р. Сумки - ул. Кооперативная» до перекрестка «ул. Набережная р. Сумки - пр. Т. Шевченко»;

- по просп. Т. Шевченко от перекрестка «ул. Набережная р. Сумки - пр. Т. Шевченко» до перекрестка «пр. Т. Шевченко - ул. Леваневского - Привокзальная площадь»;

- по ул. Леваневского от перекрестка «ул. Т. Шевченко - ул. Леваневского - Привокзальная площадь» до перекрестка «ул. Леваневского - ул. Троицкая - ул. Ивана Харитоненко»;

- по ул. Троицкая от перекрестка «ул. Леваневского - ул. Троицкая - ул. Ивана Харитоненко» до перекрестка «ул. Троицкая - ул. Героев Сумщины»;

- по ул. Героев Сумщины от перекрестка «ул. Троицкая - ул. Героев Сумщины» до перекрестка «ул. Героев Сумщины - Покровская площадь - ул. Гагарина»;

- ️ по ул. Гагарина от перекрестка «ул. Героев Сумщины - Покровская площадь - ул. Гагарина» до перекрестка «ул. Гагарина - пер. Академический»;

- по переулку Академическому от перекрестка «ул. Гагарина - пер. Академический» до перекрестка «пер. Академический - ул. Г. Кондратьева»;

- по ул. Г. Кондратьева от перекрестка «ул. Г. Кондратьева - пер. Академический» до перекрестка «ул. Г. Кондратьева - ул. 20 лет Победы»;

- на перекрестке «Покровская площадь - ул. Петропавловская - ул. Соборная»;

- по ул. Петропавловской от перекрестка «ул. Петропавловская - ул. Перекопская» до перекрестка «ул. Петропавловская - Покровская площадь - ул. Соборная» (кроме городского пассажирского транспорта).

Уважаемые водители! Учитывайте вышеуказанную информацию при планировании своих маршрутов, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и следуйте ПДД, сообщает патрульная полиция Сумщины.

Кроме того, троллейбусы № 3 и № 4 не будут заезжать на остановку «Железнодорожный вокзал», а курсировать через площадь Покровскую - Центральный рынок - ул. Горького - ул. Леваневского - пр-т Шевченко - Набережная р. Сумка - Центральный рынок - ун-г «Киев» - ЦУМ - и дальше по основному маршруту следования.

Автобусы № 58А и № 62 будут возить пассажиров по такому маршруту: площадь Покровская - Центральный рынок - Набережная р. Сумка - пр-т Шевченко - Железнодорожный вокзал и далее по основным маршрутом следования.

Частные автобусные маршруты № 6, № 9 будут осуществлять перевозки через площадь Покровскую - Центральный рынок - далее по маршруту; маршруты № 11, № 14, № 23, № 55 будут осуществлять перевозки по проспекту Шевченко (без заезда на ул. Троицкая) - ул. Набережная р. Сумка - Центральный рынок и далее по маршруту.