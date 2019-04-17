Сумские волейболисты остаются в Суперлиге

Встречались местный «Локомотив-ХГВУФК №1» (2-е место в высшей лиге) и «ШВСМ-СумДУ» (7-ое место в Суперлиге).
Потерпев два поражения в Сумах, харьковчанам ничего не оставалось, кроме как бросить все силы для реванша на собственной площадке. И они действительно настроились должным образом. В третьем поединке они смогли сыграть в тот волейбол, который был для соперников максимально неудобным я не позволил им владеть инициативой. Поэтому фактически на площадке происходили «качели», где только в концовках каждой партии оппоненты поочередно делали решающие шаги. Однако на тай-брейке спортсмены «Локомотива-ХГВУФК №1» сыграли значительно рассудительней, тогда как гости много наошибались. В итоге 3:2 (25:21, 25:27, 20:25, 25:21, 15:9).
Четвертый поединок - почти та же картина. Сплошная борьба характеров и сплошная непредсказуемость. И снова тай-брейк, только на этот раз уже по сюжету самого крутого боевика. Соперники буквально «умирали» за каждый мяч, поэтому, соответственно, болельщики обеих команд хватались за сердца с ритмической последовательностью. «Железнодорожники» имели возможность довести дело до победы, однако в кульминационный момент нервы у сумчан оказались крепче 2:3 (31:33, 25:22, 25:20, 18:25, 13:15).
Счет в серии: 1-3. Таким образом, «ШВСМ-СумДУ» таки сохранил прописку в Суперлиге.
Сегодня, 27 апреля, в Сумах прошел второй матч серии переходных игр (до 3-х побед) за право в следующем сезоне играть...
26 апреля в Сумах прошел первый матч серии переходных игр (до 3-х побед) за право в следующем сезоне играть в...
26 и 27 апреля в Сумах состоятся два матча серии переходных игр (до 3-х побед) за право в следующем сезоне...
20 апреля на базе спортивных залов СумГУ прошли игры финальной части областных соревнований по волейболу среди мужских команд....
Сегодня, 19 апреля, в Сумах прошел ответный матч за 7-ое место чемпионата Украины по волейболу в Суперлиге....