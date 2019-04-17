Сумские волейболисты остаются в Суперлиге 3-4 мая в Харькове прошли вторые две игры серии до трех побед за право играть в следующем сезоне в Суперлиге.

Встречались местный «Локомотив-ХГВУФК №1» (2-е место в высшей лиге) и «ШВСМ-СумДУ» (7-ое место в Суперлиге).

Потерпев два поражения в Сумах, харьковчанам ничего не оставалось, кроме как бросить все силы для реванша на собственной площадке. И они действительно настроились должным образом. В третьем поединке они смогли сыграть в тот волейбол, который был для соперников максимально неудобным я не позволил им владеть инициативой. Поэтому фактически на площадке происходили «качели», где только в концовках каждой партии оппоненты поочередно делали решающие шаги. Однако на тай-брейке спортсмены «Локомотива-ХГВУФК №1» сыграли значительно рассудительней, тогда как гости много наошибались. В итоге 3:2 (25:21, 25:27, 20:25, 25:21, 15:9).

Четвертый поединок - почти та же картина. Сплошная борьба характеров и сплошная непредсказуемость. И снова тай-брейк, только на этот раз уже по сюжету самого крутого боевика. Соперники буквально «умирали» за каждый мяч, поэтому, соответственно, болельщики обеих команд хватались за сердца с ритмической последовательностью. «Железнодорожники» имели возможность довести дело до победы, однако в кульминационный момент нервы у сумчан оказались крепче 2:3 (31:33, 25:22, 25:20, 18:25, 13:15).

Счет в серии: 1-3. Таким образом, «ШВСМ-СумДУ» таки сохранил прописку в Суперлиге.