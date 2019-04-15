Сумские теннисистки стали трехкратными чемпионками Украины Сегодня, 4 мая, в Сумах завершился клубный чемпионат Украины по настольному теннису среди женских команд Суперлиги.

В последний день сумская команда «СумДУ-Грация» обыграла киевскую «ДЮСШ-3» и львовскую «ДЮСШ-1-Naftogaz» - оба по 4:1.

Набрав 70 очков (из 72 возможных) сумчанки в третий раз подряд стали чемпионками. Второе место завоевала «ДЮСШ-1-Naftogaz» - 61 очко, третье – «Гурман-ДЮСШ-3» (Киев) – 60…

Чемпионками в составе «СумДУ-Грации» стали Анастасия Димитренко, Анна Храмцова, Яна Кокунина, Полина Шумакова, Наталья Краснощок и Надежда Жукова. Тренер – А.П.Зайцев.