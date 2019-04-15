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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:14240

Сумские теннисистки стали трехкратными чемпионками Украины

Сегодня, 4 мая, в Сумах завершился клубный чемпионат Украины по настольному теннису среди женских команд Суперлиги.

В последний день сумская команда «СумДУ-Грация» обыграла киевскую «ДЮСШ-3» и львовскую «ДЮСШ-1-Naftogaz» - оба по 4:1.

Набрав 70 очков (из 72 возможных) сумчанки в третий раз подряд стали чемпионками. Второе место завоевала «ДЮСШ-1-Naftogaz» - 61 очко, третье – «Гурман-ДЮСШ-3» (Киев) – 60…

Чемпионками в составе «СумДУ-Грации» стали Анастасия Димитренко, Анна Храмцова, Яна Кокунина, Полина Шумакова, Наталья Краснощок и Надежда Жукова. Тренер – А.П.Зайцев.

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Спорт Настольный теннис
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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