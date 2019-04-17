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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине не разминулись фура и экскаватор

ДТП произошло 4 мая в 7:45 в конце села Богданка Шосткинского района.

Как сообщил инспектор сектора реагирования патрульной полиции Шосткинского отдела полиции Роман Кулик, водитель фуры, следовавшей в направлении из Новгорода-Северского в Шостку, не справился с управлением, начал тормозить, фуру начало «складывать»… В результате фура углом зацепила экскаватор, который двигался по встречной полосе движения. Транспорт получил механические повреждения. Люди не пострадали. Полиция выясняет подробности ДТП, пишет Шостка.инфо.

Право Дтп Шосткинский район
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