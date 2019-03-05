Сумские лучницы отличились во Львове

Среди участников и призеров были и сумчане.
Среди юниорок второе место завоевала Анна Вихрова, третье – Евгения Бадулина.
Среди юниоров лучшим среди сумчан был Виктор Рубан, занявший 9-ое место. Студент СумГПУ им. А.С.Макаренко черновчанин Иван Кожокарь занял 7-ое место.
Среди смешанных пар Виктор Рубан и Анна Вихрова заняли седьмое место. Чемпионом стал Иван Кожокарь с Яной Орлик.
19-24 апреля в новой Каховке проходит чемпионат Украины по стрельбе из лука....
15-18 апреля в Новой Каховке проходил чемпионат Украины среди ДЮСШ, ШВСМ, спортклубов....
9-13 апреля в Бухаресте проходили соревнования Европейского Гран-при по стрельбе из лука....
С 9 по 13 марта в Харькове прошли Всеукраинские соревнования среди сильнейших спортсменов по стрельбе из лука....
На выходных в столице проходил традиционный турнир по стрельбе из лука «Киевская весна»....