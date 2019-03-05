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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские лучницы отличились во Львове

4 мая во Львове завершились открытые всеукраинские соревнования «Олимпийские надежды» по стрельбе из лука.

Среди участников и призеров были и сумчане.

Среди юниорок второе место завоевала Анна Вихрова, третье – Евгения Бадулина.

Среди юниоров лучшим среди сумчан был Виктор Рубан, занявший 9-ое место. Студент СумГПУ им. А.С.Макаренко черновчанин Иван Кожокарь занял 7-ое место.

Среди смешанных пар Виктор Рубан и Анна Вихрова заняли седьмое место. Чемпионом стал Иван Кожокарь с Яной Орлик.

Спорт Стрельба из лука
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