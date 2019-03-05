Сумские лучницы отличились во Львове 4 мая во Львове завершились открытые всеукраинские соревнования «Олимпийские надежды» по стрельбе из лука.

Среди участников и призеров были и сумчане. Среди юниорок второе место завоевала Анна Вихрова, третье – Евгения Бадулина. Среди юниоров лучшим среди сумчан был Виктор Рубан, занявший 9-ое место. Студент СумГПУ им. А.С.Макаренко черновчанин Иван Кожокарь занял 7-ое место. Среди смешанных пар Виктор Рубан и Анна Вихрова заняли седьмое место. Чемпионом стал Иван Кожокарь с Яной Орлик.