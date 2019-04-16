У Глухові пройшов конкурс юних піаністів імені славетного земляка 4 травня на базі Глухівської школи мистецтв імені Максима Березовського відбувся І Відкритий обласний конкурс юних піаністів імені Д.С. Бортнянського.

У конкурсі взяли участь 50 учасників у трьох вікових категоріях з Сумської області та міста Київ. Переможцями стали: Молодша група: I місце Матвій Савченко (Шосткинська ДШМ, викладач Ірина Тарасова); II місце Софія Ярошенко (КЗ СМР Сумська дитяча музична школа №1, викладач Олена Сенюк) Мирослава Гончаренко (Київська ССМШ-інтернат ім. М. В. Лисенка, викладач Катерина Улезько); III місце Софі Фіона Білер (КЗ «Глухівська ШМ ім. Максима Березовського» (викладач Валерія Рябініна), Георгій Горлач (КЗ СМР Сумська дитяча музична школа №1, викладач Олена Сенюк), Юлія Дорошенко (Шосткинська ДШМ, викладач Ірина Тарасова), Володимир Кравченко (КЗ «Глухівська ШМ ім. Максима Березовського» (викладач Тамара Весніна). Середня група: Гран-прі Дарія Собко (Кролевецька ДШМ, викладач Олена Завгородня) I місце Анастасія Ус (Шосткинська ДШМ, викладач Ганна Мартинова); II місце Аліна Кланцата (Шосткинська ДШМ, викладач Ганна Мартинова); III місце Дар’я Узбекова (КЗ «Шосткинська ДМШ № 2», викладач Наталія Александрова), Леся Бичан (КЗ «Глухівська ШМ ім. Максима Березовського», викладач Анна Мироненко). Старша група: I місце Кирило Кадурін (КЗ «Глухівська ШМ ім. Максима Березовського», викладач Валерія Рябініна); II місце Марія Семенчук (КЗ СМР Сумська дитяча музична школа №1, викладач Олена Сенюк).