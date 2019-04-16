Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:02201

У Глухові пройшов конкурс юних піаністів імені славетного земляка

4 травня на базі Глухівської школи мистецтв імені Максима Березовського відбувся І Відкритий обласний конкурс юних піаністів імені Д.С. Бортнянського.

У конкурсі взяли участь 50 учасників у трьох вікових категоріях з Сумської області та міста Київ.

Переможцями стали:

Молодша група:

I місце Матвій Савченко (Шосткинська ДШМ, викладач Ірина Тарасова);

II місце Софія Ярошенко (КЗ СМР Сумська дитяча музична школа №1, викладач Олена Сенюк) Мирослава Гончаренко (Київська ССМШ-інтернат ім. М. В. Лисенка, викладач Катерина Улезько);

III місце Софі Фіона Білер (КЗ «Глухівська ШМ ім. Максима Березовського» (викладач Валерія Рябініна), Георгій Горлач (КЗ СМР Сумська дитяча музична школа №1, викладач Олена Сенюк), Юлія Дорошенко (Шосткинська ДШМ, викладач Ірина Тарасова), Володимир Кравченко (КЗ «Глухівська ШМ ім. Максима Березовського» (викладач Тамара Весніна).

Середня група:

Гран-прі Дарія Собко (Кролевецька ДШМ, викладач Олена Завгородня) I місце Анастасія Ус (Шосткинська ДШМ, викладач Ганна Мартинова);

II місце Аліна Кланцата (Шосткинська ДШМ, викладач Ганна Мартинова);

III місце Дар’я Узбекова (КЗ «Шосткинська ДМШ № 2», викладач Наталія Александрова), Леся Бичан (КЗ «Глухівська ШМ ім. Максима Березовського», викладач Анна Мироненко).

Старша група:

I місце Кирило Кадурін (КЗ «Глухівська ШМ ім. Максима Березовського», викладач Валерія Рябініна);

II місце Марія Семенчук (КЗ СМР Сумська дитяча музична школа №1, викладач Олена Сенюк).

Досуг Глухов Музыкальный конкурс
view counter

По тематике

Сумчанин стал призером престижного международного конкурса
03.05.2019 17:11

Сумчанин стал призером престижного международного конкурса

Среди молодых музыкантов из 9 стран мира Дмитрий Семикрас занял почетное второе место....

03.05.2019 12:33

Глуховчанка купила виртуального лука на 13 тысяч

Почти 13 тысяч гривен выманили аферисты у жительницы Глухова, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области....

В Глухове посчитали голоса
22.04.2019 11:59

В Глухове посчитали голоса

ЦИК опубликовала результаты выборов в округе № 159 (Глухов и окрестности)....

В Глухове на стадионе чуть не утонул 6-летний футболист
17.04.2019 12:37

В Глухове на стадионе чуть не утонул 6-летний футболист

ЧП произошло на прошлой неделе. Мама Ирина привела своих детей на городской стадион «Дружба» поиграть в футбол, сама в это...

В Глухове прошел юбилейный традиционный волейбольный турнир
16.04.2019 13:29

В Глухове прошел юбилейный традиционный волейбольный турнир

ХХ открытый турнир по волейболу среди ветеранов памяти Константина Ревы проходил в Глухове 11-13 апреля....

Новости

Сумчане вспомнили Победу велобреветом
Сегодня 12:33
Сумские легкоатлеты претендуют на звание лучших в Украине в апреле
Сегодня 12:26
Первый заммэра Сум вместо суда уехал в Черновцы
Сегодня 12:00
В сумском водоканале снова работают телефоны
Сегодня 11:52
Тростянецкий гиревик с медалью чемпионата Украины
Сегодня 11:44
На Сумщине пограничники задержали двух нелегальных мигрантов из Пакистана и Индии
Сегодня 11:40
В Сумах провели третий вертикальный забег
Сегодня 11:23
У Глухові пройшов конкурс юних піаністів імені славетного земляка
Сегодня 11:02
В Сумах предприятие оштрафовали за незаконную рекламу
Сегодня 10:59
Новый аттракцион в Сумах: не выпади из троллейбуса на ходу (видео)
Сегодня 10:50
На Сумщине за неделю пиротехники подорвали более 100 боеприпасов времен войны
Сегодня 10:36
За неделю на Сумщине зарегистрировано 79 ЧП
Сегодня 10:23
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.