В Сумах маршрутка насмерть сбила ребенка (+фото)

Сообщение об этом поступило на линию «102» около 15:50.Как сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, возле магазина «Веселка» в районе дома №11 маршрутка №61 совершила наезд на мальчика, которому на вид около 8 лет. Наезд оказался смертельным. По данным Управления патрульной полиции в Сумской области, маршрутка двигалась с улицы Харьковской. Происшествие произошло в районе остановки. Предварительно, мальчик вышел из магазина вместе с братом, на глазах у которого произошло ДТП, пишет sumy.today.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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