В Сумах маршрутка насмерть сбила ребенка (+фото) Сегодня, 5 мая, в Сумах на ул. Богуна произошло ДТП.

Сообщение об этом поступило на линию «102» около 15:50.Как сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, возле магазина «Веселка» в районе дома №11 маршрутка №61 совершила наезд на мальчика, которому на вид около 8 лет. Наезд оказался смертельным. По данным Управления патрульной полиции в Сумской области, маршрутка двигалась с улицы Харьковской. Происшествие произошло в районе остановки. Предварительно, мальчик вышел из магазина вместе с братом, на глазах у которого произошло ДТП, пишет sumy.today.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.