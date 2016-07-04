Сумской «Насосэнергомаш» получил заказ почти на 600 миллионов ГП «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект» 19 апреля заключило два соглашения с АО «Сумской завод насосного и энергетического машиностроения «Насосэнергомаш» о поставке компрессоров и газоперекачивающих агрегатов на общую сумму 585,00 млн грн.

Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут Наші гроші.

До конца 2020 года в с. Ничипоровка Яготинского р-на Киевской обл. поставят четыре комплекта блока центробежного компрессора ГПА-Ц-16С / 57-1,7М1 по 74,52 млн грн, четыре комплекта отсеков и блоков газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-16С / 57-1,7М1 по 69,96 млн грн. Еще 7,03 млн грн пойдет на услуги по шеф-монтажу, пусконаладке, сборке и испытаниям, а 46 тыс. грн - на обучение персонала.

Договор предусматривает аванс, но в отчете о заключении не указан размер.

С октября 2016 года 83% акций завода «Насосэнергомаш» зведено на кипрскую фирму «H.M.S. Capital Limited». Раньше вместо нее акционером направления была российская группа «Гидромашсервис» («ГМС»), основными владельцами которой являются Герман Цой и Владимир Лукьяненко. Последний значится конечным бенефициаром завода, имея российские адрес и паспорт.

Его отец Владимир Лукьяненко-старший много лет был руководителем и является акционером ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое в свою очередь до 2004 года было акционером «Насосэнергомаша».

«Насосэнергомаш» в 2005 году вошел в группу «ГМС».

В 2007 году к ней присоединились также завод «Гидромаш» и ОАО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения» («ВНИИАЭН»).

В том же году «Сумское НПО» перешло под контроль группы «Энергетический стандарт» Константина Григоришина, а Лукьяненко-старший оставался почетным президентом. В 2012 году он продал часть акций «Смарт-холдингу» Вадима Новинского.

С декабря 2015 году «Насосэнергомаш» получил государственных подрядов на 1,32 млрд грн.