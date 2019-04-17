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Гоп-стоп! Токар готується до виборів

Про це пише журналіст Анна Валевська у мережі Facebook.

“Як купити собі округ за гроші виборців, хакнути децентралізацію і податковий кодекс! — майстер клас від наших кадрів. 3 мільйони 590 тисяч гривень розділили з бюджету Сумського району на силовиків”, — акцентує журналіст та нагадує події минулого року, коли керівництво обласної ради на чолі з представником БПП Володимиром Токарем розпочали юридичну перереєстрацію обласних комунальних установ, що знаходяться в обласному центрі.

«Звідки гроші? Ще наприкінці минулого року голова обласної ради придумав як купити собі округ і наказати по-пацанячи мера Сум. Ідея в тому, щоб перереєструвати обласні комунальні підприємства з міста в райони (Сумський, Краснопільський, Білопільський) якраз в межах 158 мажоритарного округу. Щоб ПДФО пішов не в міський, а в районні бюджети. В управлінні майном теж своя людина, тож не проблема», — йдеться у повідомлені.

74 мільйони податків у сумчан просто забрали.

Так, у селі Косівщина з’явилася своя філармонія, У Сулі — ціла СБУ, комусь дістався академічний театр, а комусь своя сільська прокуратура! Більше половини з 70-ти комунальних підприємств переїхали в села. Де-Юре. І не в ОТГ, раптом ви подумали, що йдеться про розвиток громад))) А так, щоб гроші пішли в районний бюджет. Бо вже з усіма домовилися кому і скільки. А кращого підковдрового розпорядника як голова РДА — не знайти, — говорить я Анна Валевська.

Які наслідки такого керівництва команди Порошенка на Сумщині для громади Анна Валевська викладає у чотирьох пунктах:

… Схема: 50 на 50. Наприклад, СБУ слухається і отримує 600 тисяч на новенький автомобіль і так далі…Момент номер раз: це порушує податковий кодекс, який говорить про те, що податок на доходи фізичних осіб сплачується за місцем розташування установи… я

Два: летить к херам принцип децентралізації. Бо, якби не ці 9 залучених мільйонів, район би нічого не ділив, а навпаки думав як оптимізуватися. Натомість, РДА збільшила видатки на себе на 6 мільйонів. Отже, гроші вручну затягнуті знову на районний рівень

Три: податки у сумчан просто віджали. І замість того, аби місто посилювало інфраструктуру як центр госпітального округу, ресурс порозпихували втемну

Ну і чотири: силовики стають заручниками схеми, що унеможливлює функцію контролю і нагляду. А одна людина скупила адмінресурс на мажоритарці за бюджет. Ніхто ж не проти? Ну а керівники цих держустанов гречно відпрацюють на виборах

«В РДА щасливі! Батько заробив грошей! А то б закрилися вже з їхніми реформами. Так що куди скажуть — туди й направимо. Як домовилися А лікарні самі зробляться, дороги ж якось справляються…», — йдеться у повідомлені.

Ну і ви ж здогадалися яке «нове» обличчя від БПП милиться за наші гроші у Верховну Раду?

Перспективний план

«Чому я проти? Бо гоп-стоп заради своіх — це все одно гоп-стоп», — пише Валевська. 

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